ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Klaver ziet crisis die is 'ingebakken in minderheidskabinet'

Samenleving
door anp
vrijdag, 28 augustus 2026 om 16:40
anp280826217 1
DEN HAAG (ANP) - PRO-leider Jesse Klaver ziet een "crisis" bij het kabinet, dat nog tot uiterlijk maandag verder werkt aan de begroting. Dat is niet verrassend, maar wel onverantwoord, vindt hij. "Ik kan me niet herinneren dat het zo op het allerlaatste moment is aangekomen. Daar ligt een groot conflict onder, en dat zat ingebakken in dit minderheidskabinet."
De leider van de grootste oppositiepartij herhaalde zijn eisen dat bezuinigingen op sociale voorzieningen worden geschrapt en dat geld in plaats daarvan wordt opgehaald bij vermogenden. "Trek je been bij, ga niet miljarden geven aan de allerrijksten."
Van een laatste waarschuwing wilde Klaver niet spreken, wel van een "laatste aanmoediging" aan de coalitie. "Om ervoor te zorgen dat ze toch uit deze impasse komen en dat ze dit land niet in crisis storten."
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock 1270031917

10 tekenen dat je hoge sociale intelligentie hebt

gandr-collage

Deze 10 tweedehands auto's zijn bijna niet meer te krijgen — en deze 10 wil bijna niemand meer

shutterstock_2695466079

Nederland is stiekem een Europese grootmacht in tweedehands auto's geworden — zoveel geld gaat er de grens over

shutterstock_2690895533

Deze 8 dingen kun je beter met de hand afwassen dan in de vaatwasser

Anna-Thomas-BB-Vol-Liefde

Anna, de nieuwste logee van Thomas in B&B vol Liefde, heeft 765.000 Instagram-volgers en is actief op 18+-forum. Wat is haar leeftijd?

naast_1787733063

Op Funda wemelt het van de door AI-gegenereerde interieurfoto’s: 'Soms zie je hele gekke dingen'

Loading