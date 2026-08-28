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Fed-baas Warsh waarschuwt voor hardnekkige Amerikaanse inflatie

Economie
door Redactie
vrijdag, 28 augustus 2026 om 16:32
bijgewerkt om vrijdag, 28 augustus 2026 om 16:38
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Fed-voorzitter Kevin Warsh heeft gewaarschuwd dat de inflatie in de VS niet noemenswaardig afkoelt. In een toespraak op het jaarlijkse symposium van de Amerikaanse centrale bank in Jackson Hole zei hij dat beleidsmakers er zeker van moeten zijn dat dit wel gebeurt, en dat de Federal Reserve anders nog "het nodige te doen heeft".
Het gaat om de eerste toespraak van Warsh sinds hij in mei aantrad als nieuwe Fed-baas. In het afgelegen oord in de staat Wyoming benadrukte het centralebankhoofd dat, nu de inflatie boven de 2 procent blijft schommelen, de "primaire focus van de Fed momenteel op de prijzen moet liggen".
Eerder kreeg de door Donald Trump uitgekozen Warsh nog veel kritiek. Kenners stoorden zich eraan dat hij tijdens een persconferentie na een rentebesluit er niet in slaagde de afwegingen van de Fed goed te onderbouwen. Ook vermeed hij toen elke suggestie dat de Fed de rente in de nabije toekomst mogelijk zou moeten verhogen, iets wat waarschijnlijk niet goed zou vallen bij president Trump.
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