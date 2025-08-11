ECONOMIE
Kleding Whitney Houston levert duizenden dollars op bij veiling

Samenleving
door anp
maandag, 11 augustus 2025 om 21:27
anp110825145 1
LOS ANGELES (ANP) - Kleding en andere items van de Amerikaanse zangeres Whitney Houston hebben op een veiling van Julien's tienduizenden dollars opgebracht. De stukken met de hoogste opbrengst waren een zwarte catsuit met kristallen elementen en een gepersonaliseerd voetbalshirt van het Amerikaanse nationale elftal. Houston overleed in 2012 op 48-jarige leeftijd.
Beide items gingen voor 22.400 dollar (ruim 19.000 euro) onder de hamer. Houston droeg de catsuit van ontwerper Marc Bouwer tijdens een optreden op 23 juli 1991 in Madison Square Garden in New York. Voor dit item was gerekend op een opbrengst van 4000 tot 6000 dollar. Het voetbalshirt is een uitshirt van de Amerikaanse voetbalploeg uit 1994 dat werd gebruikt op het WK dat toen in eigen land werd gehouden. Op de borst en rug staat het nummer 1 met op de achterkant daarboven de naam Whitney. Bij het shirt zit een foto van de zangeres waarop zij het kledingstuk draagt.
