Greenpeace bezorgd: EU moet Poetin niet vervangen door Trump

BRUSSEL (ANP) - Het plan van de Europese Unie om te stoppen met Russische fossiele brandstoffen is risicovol, vindt Greenpeace dinsdag. De klimaatorganisatie maakt zich zorgen dat de "ene gevaarlijke afhankelijkheid vervangen wordt door de andere". Bijvoorbeeld als de EU hiermee afhankelijker wordt van energie uit de VS, en daarmee president Donald Trump.

Volgens de Europese Commissie is de afhankelijkheid van Russisch gas een veiligheidsbedreiging. Ook zei voorzitter Ursula von der Leyen dat "energie die naar ons continent komt, niet de prijs mag zijn voor een agressieoorlog tegen Oekraïne".

Klimaatactivist Thomas Gelin van Greenpeace beaamt dat het "schandalig is om geld te laten stromen naar Poetins oorlogskas via fossiele brandstoffen". De organisatie zegt alleen afhankelijkheid van Trump te willen voorkomen. Ook is de klimaatorganisatie bang dat het plan de energierekeningen van mensen zal opdrijven, andere autoritaire regimes zal financieren en de klimaatcrisis zal verergeren.