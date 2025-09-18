ECONOMIE
Schoof verhoord in strafzaak van lekken verdachte ex-NCTV'er

Samenleving
door anp
donderdag, 18 september 2025 om 11:10
anp180925073 1
ROTTERDAM (ANP) - Demissionair premier Dick Schoof is als getuige gehoord in een strafzaak tegen een voormalig medewerker van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) die wordt verdacht van het doorspelen van staatsgeheimen aan Marokkaanse inlichtingendiensten. Schoof was voorheen hoofd van de NCTV.
Ook het huidige hoofd, Pieter-Jaap Aalbersberg, is inmiddels als getuige gehoord. Deze verhoren waren achter gesloten deuren bij een onderzoeksrechter. Wat er is besproken, is niet verteld tijdens een openbare zitting tegen verdachte Ab el M. donderdag in de beveiligde rechtbank in Rotterdam.
Ab el M. (66) werd in oktober 2023 opgepakt op Schiphol, toen hij met een grote hoeveelheid gegevensdragers met informatie naar Marokko wilde reizen. Zelf heeft hij de aantijgingen altijd ontkend. "Ik heb op geen enkele wijze staatsgeheime informatie overhandigd, aan wie dan ook", zei hij tijdens een eerdere zitting.
