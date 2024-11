Kleur pieten bij sinterklaasintocht in De Lier nog niet bekend

DE LIER (ANP) - Het is nog niet bekend hoe alle pieten eruitzien bij de aanstaande sinterklaasintocht in de Zuid-Hollandse plaatsen De Lier en 's-Gravenzande. "Dat zal pas bij de intocht duidelijk zijn", zegt een woordvoerder van de gezamenlijke sinterklaascomités in de gemeente Westland. Hiermee willen de organisatoren voorkomen dat er vooraf gedoe ontstaat over de kleur van de pieten.

Kick Out Zwarte Piet (KOZP) maakte maandag bekend dat de actiegroep ruim dertig brieven heeft gestuurd naar gemeenten waar nog zwart geschminkte pieten te zien zijn, waaronder vier plaatsen in Westland. Volgens de woordvoerder van de sinterklaascomités in deze gemeente zijn er in twee plaatsen die een brief hebben gekregen, Wateringen en Naaldwijk, al jarenlang roetveegpieten. In De Lier en 's-Gravenzande was de intocht nog niet volledig zonder zwarte pieten, zegt hij.

Vorig jaar moest de politie ingrijpen bij de intocht in De Lier, toen voorstanders van Zwarte Piet actievoerders van KOZP belaagden met eieren, vuurwerk en blikjes.