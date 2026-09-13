Klimaatactiegroep XR blokkeert opnieuw A12 bij Den Haag

DEN HAAG (ANP) - Extinction Rebellion (XR) heeft zondagmiddag opnieuw de A12 in Den Haag geblokkeerd. Activisten betraden rond 13.00 uur de oprit naar de Utrechtsebaan bij het Malieveld, vanaf een zebrapad op de kruising met de Zuid-Hollandlaan.

De demonstratie was niet van tevoren aangekondigd. "We zullen zeker handhaven als de situatie daarom vraagt", laat een woordvoerder van de politie desgevraagd weten. Iets na 13.30 uur meldde de gemeente Den Haag dat de burgemeester aanwijzing heeft gegeven de blokkade te beëindigen.

XR heeft al tientallen keren Nederlandse snelwegen geblokkeerd om aandacht te vragen voor het klimaat en het kabinet op te roepen te stoppen met subsidiëring van fossiele brandstoffen. De laatste A12-blokkade was twee weken geleden, op zaterdag 29 augustus. Dat was toen de eerste keer dat een snelweg werd geblokkeerd na een landelijke afspraak om in principe strafrechtelijk op te treden bij snelwegacties.

In totaal werden die dag 53 activisten aangehouden. Afgelopen donderdag maakte het Openbaar Ministerie bekend dat het merendeel toch niet wordt vervolgd. Bij een eerste overtreding van de Wet openbare manifestaties (Wom) gebeurt dat niet, aldus het OM. Wie daarna nog eens wordt opgepakt, krijgt een waarschuwing. Pas als een demonstrant "zich bij herhaling schuldig maakt aan het bewust overtreden van de Wom zal door het OM worden vervolgd".