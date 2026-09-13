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Dodental veerbootongeval Indonesië opgelopen

Samenleving
door anp
zondag, 13 september 2026 om 13:34
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JAKARTA (ANP/DPA) - Het dodental bij het ongeval met de veerboot in Indonesië is verder opgelopen. Zeker zes mensen zijn overleden en meer dan 120 opvarenden worden vermist, melden reddingsdiensten. Meer dan honderd mensen werden tot dusver gered.
Zondagochtend verloren de Indonesische autoriteiten het radiocontact met de Virgo Transport 8, op het moment dat de boot met ruwe omstandigheden op zee te maken had. De veerboot met 243 mensen aan boord reisde van Surabaya op Java naar Banjarmasin op het eiland Borneo, ongeveer 500 kilometer verderop. Op ongeveer 150 kilometer van Banjarmasin verloor het schip radiocontact met de maritieme autoriteiten.
Veerboten zijn een belangrijk transportmiddel in Indonesië, dat bestaat uit meer dan 17.000 eilanden. Vorige maand kwam een persoon om het leven toen een veerboot met meer dan 170 mensen aan boord in brand vloog. In 2006 stierven meer dan 400 mensen toen een veerboot zonk.
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