Klimaatactivisten bekladden Amerikaanse ambassade Londen om Trump

LONDEN (ANP/RTR) - Twee mannen van 72 en 25 jaar oud zijn gearresteerd in Londen, omdat ze de Amerikaanse ambassade met oranje verf hebben beklad. Het gaat om milieuactivisten die zich met de bekladding wilden uiten tegen de verkiezing van Donald Trump tot nieuwe president van de Verenigde Staten.

"Trump zijn overwinning zet de levens van gewone mensen op het spel", zei de groep Just Stop Oil. Dat is dezelfde organisatie die in 2022 soep gooide op een schilderij van Vincent van Gogh.

De verf bedekt een betonnen muur die om de ambassade heen staat. De politie van Londen noemde de actie vandalisme en zei daar altijd tegen op te treden.