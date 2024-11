DEN HAAG (ANP) - "Onderaan de streep heeft het Amerikaanse volk gekozen voor beleid dat rekening houdt met de waarde van ongeboren leven en Israël", zo interpreteert SGP-leider Chris Stoffer de winst van Donald Trump in de presidentsverkiezingen van de Verenigde Staten. De uitslag stemt Stoffer "dankbaar", schrijft hij op X. "We wensen de VS en haar president wijsheid en Gods zegen!"