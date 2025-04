Klimaatactivisten Just Stop Oil houden laatste mars in Londen

LONDEN (ANP/AFP) - Honderden klimaatactivisten van het Britse Just Stop Oil lopen voor de laatste keer in een mars door Londen. De groep stopt na zaterdag met actievoeren, omdat haar missie voor een belangrijk deel volbracht zou zijn nu de regering een aantal eisen heeft overgenomen in haar beleid.

De demonstranten lopen vreedzaam van het parlementsgebouw tot het hoofdkantoor van Shell. Daar doen ze hun kenmerkende oranje hesjes definitief uit.

Just Stop Oil werd bekend met provocerende en ordeverstorende acties. De activisten gooiden onder meer soep over een schilderij van Vincent van Gogh, bekladden het prehistorische monument Stonehenge en probeerden geregeld het verkeer in Londen plat te leggen. Het leidde tot verdeelde reacties in de samenleving en veroordelingen van veel politici.

Doelen

Officieel stopt de actiegroep ermee omdat ze haar doelen zou hebben bereikt, maar bij de BBC geven sommige leden toe dat de opheffing ook te maken heeft met wetgeving uit 2022. Sindsdien mag de politie veel strenger optreden tegen demonstranten die opzettelijk de orde verstoren en zijn de straffen flink verzwaard.

Meerdere activisten hebben jarenlange celstraffen gekregen voor de acties, of zelfs alleen het plannen daarvan. Op dit moment zitten elf mensen van Just Stop Oil in de gevangenis. Vijf anderen horen in mei hun straf.