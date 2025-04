Macron zet Trump voor schut in Sixtijnse Kapel: schudt alleen Zelensky de hand

Na de begrafenis van de paus hadden de Oekraïense president Volodimir Zelensky en Donald Trump in de Sixtijnse Kapel een gesprek over de beëindiging van de oorlog met Rusland.

Volgens Zelensky was het "een zeer symbolische ontmoeting die misschien wel historisch kan worden, als we resultaten boeken". Er zou zijn gesproken over een onvoorwaardelijk staakt-het-vuren en "het beschermen van onze mensen". Amerikaanse ambtenaren noemden de ontmoeting "zeer productief".

Na het gesprek van ongeveer een kwartier volgde er nog een overleg met de Britse premier Starmer en de Franse president Macron. Die laatste liet zich van zijn stoere kant zien: hij begroette Zelensky uitgebreid maar negeerde de uitgestoken hand van Trump.