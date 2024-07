Roparun schenkt 1,5 miljoen aan Prinses Máxima Centrum

SCHIEDAM (ANP) - Het Prinses Máxima Centrum in Utrecht, waar kinderen met kanker worden behandeld, krijgt een grote schenking van de Stichting Roparun. Het estafetteloopevenement doneert 1,5 miljoen euro aan de programma's van het kinderziekenhuis om het leven van patiëntjes draaglijker te maken.

Naar eigen zeggen is het een van de grootste donaties die Roparun in zijn 33-jarige bestaan heeft gedaan.

"De activiteiten in het Prinses Máxima Centrum zijn onder meer gericht op reductie van pijn, angst en stress bij jonge kinderen met kanker, lotgenotencontact, kwaliteit in de laatste levensfase en de aanleg van ruimtes waar een kind en zijn of haar ouders gezamenlijk kunnen verblijven. Ook maakt de donatie speciale aandacht en begeleiding voor ouders wier kind aan kanker overleden is mogelijk", laat Roparun weten.

Pinksteren

Jaarlijks krijgen zo'n zeshonderd kinderen de diagnose kanker. Een kwart van hen overlijdt aan de gevolgen daarvan.

De Roparun is een jaarlijkse sponsorestafetteloop vanuit Frankrijk en Enschede naar Rotterdam, waar duizenden deelnemers tijdens Pinksteren aan meedoen. Het afgelopen jaar zamelden ze 4,4 miljoen euro in.