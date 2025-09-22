Klimaatbeleid VS krijgt onder Trump laagst mogelijke beoordeling

BONN (ANP) - Het Amerikaanse klimaatbeleid is volgens een groep onafhankelijke experts harder dan ooit achteruitgegaan. De Verenigde Staten droegen al "onvoldoende" bij aan het behalen van internationale klimaatdoelen, maar door de acties van de huidige regering is het nu "kritiek onvoldoende", oordeelt Climate Action Tracker. Dat is een wetenschappelijk initiatief dat klimaatplannen van overheden monitort en analyseert.

Volgens het beoordelingssysteem van de denktank behoren de VS nu tot de tien landen die het slechtst presteren op klimaatbeleid. In de laagste categorie staan ook andere grote olieproducerende landen als Saudi-Arabië, Iran en Rusland. De andere landen met de slechtst mogelijke beoordeling zijn Argentinië, Indonesië, Mexico, Thailand, Turkije en Vietnam.

De beoordeling van de VS was op gelijke hoogte met die van de Europese Unie, maar is nu direct twee niveaus verlaagd. Tussen "onvoldoende" en "kritiek onvoldoende" zit nog "in hoge mate onvoldoende".