Rummenie wil niet meer betalen voor importcontroles bio-producten

Samenleving
door anp
maandag, 22 september 2025 om 17:39
DEN HAAG (ANP) - Bedrijven moeten zelf betalen voor de controles van biologische producten die ze van buiten de EU importeren. Demissionair staatssecretaris Jean Rummenie (Landbouw, BBB) wil dat de overheid die kosten niet meer bijlegt, schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer.
De heffing moet op 1 april ingaan. Om hoeveel geld het precies gaat, is niet bekend. Wageningse onderzoekers verwachten dat de meeste biologische producten door de heffing 0,14 tot 0,24 procent duurder worden.
"Nederland is de belangrijkste importeur in Europa van biologische landbouwgoederen uit landen van buiten de EU", staat in het Wageningse onderzoek. Van de 2,5 miljoen ton biologische producten die de EU in 2022 importeerde, kwam ongeveer een derde via Nederland.
