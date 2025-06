Klimaatberaad stelt presentatie advies uit tot na verkiezingen

DEN HAAG (ANP) - De deelnemers aan het Nationaal Burgerberaad Klimaat presenteren hun advies over het klimaatbeleid twee maanden later dan gepland aan het demissionaire kabinet en de Tweede Kamer. De aanbieding van hun advies stond gepland voor 29 september, maar is uitgesteld tot eind november, een maand na de verkiezingen. De organisatie zegt het advies graag te willen aanbieden aan een nieuw gekozen Tweede Kamer, "met een frisse blik en een nieuw mandaat".

In het Nationaal Burgerberaad Klimaat praten 175 mensen van 16 jaar en ouder over hoe Nederland klimaatverandering kan aanpakken. In verschillende bijeenkomsten bespreken de deelnemers hoe Nederlanders bijvoorbeeld kunnen reizen, eten en spullen gebruiken op een klimaatvriendelijke manier.

Dit weekend was de zesde bijeenkomst. De demissionaire ministers Sophie Hermans (Klimaat en Groene Groei) en Judith Uitermark (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) waren daarbij om in gesprek te gaan over de ervaringen tot nu toe.