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Klimaatchef VN bij opening top: het moet sneller en eerlijker

Samenleving
door anp
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ANTALYA (ANP) - De oplossingen om klimaatverandering en de gevolgen ervan te beperken zijn duidelijk, zegt VN-klimaatchef Simon Stiell. "Maar de voortgang is bij lange na niet snel of eerlijk genoeg", geeft hij alle delegaties mee tijdens de opening van de VN-klimaattop in Antalya, COP31.
Dat een snellere verduurzaming hard nodig is, wordt volgens Stiell onderstreept door de "schokgolf" die extreem hoge brandstofprijzen afgelopen jaar hebben veroorzaakt. Hij noemt de Amerikaans-Israëlische aanvallen op Iran die daar sterk aan bijdroegen niet, maar wijst wel op de "brandstofprijzenchaos" van dit jaar. Die heeft zowel economisch als politiek grote gevolgen, "zoals we net hebben gezien", zegt Stiell, zonder expliciet uit te leggen wat hij daarmee bedoelt. Duidelijk is wel dat stijgende prijzen voor brandstof en levensonderhoud vorige week sterk bijdroegen aan de verkiezingsnederlaag van Donald Trumps Republikeinse Partij.
Het gebruik van hernieuwbare energiebronnen heeft de economische schade volgens Stiell wel met honderden miljarden dollars beperkt. Ook daarom is het volgens Stiell verstandig om snel meer vaart te maken met uitbreiding daarvan.
De baas van klimaatorganisatie UNFCCC staat ook stil bij de verwoestende aardverschuiving en overstroming in Nepal van afgelopen zomer. "Een afschuwelijke tragedie heeft de Himalaya getroffen." Stiell noemt het een toevoeging aan de "groeiende catalogus" van klimaatgerelateerde rampen. "De kwetsbaren betalen overal de hoogste prijs", concludeert hij.
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