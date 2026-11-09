Rusland ontkent Europese rol bij vredesgesprekken in Abu Dhabi

MOSKOU (ANP/RTR) - Rusland ontkent dat Europese functionarissen betrokken zijn bij de vredesgesprekken tussen Oekraïne, Rusland en de Verenigde Staten dinsdag. Het betreft volgens het Kremlin een driezijdig overleg, waar Europa niet bij betrokken is. Het statement lijkt in te gaan tegen een verklaring van de Franse minister van Buitenlandse Zaken, Jean-Noël Barrot. Hij zei zondag dat zijn land dinsdag aanwezig is.

De Franse minister gaf in een interview niet aan wie namens Frankrijk naar Abu Dhabi gaat. Kremlin-woordvoerder Dmitri Peskov merkte op dat zowel Oekraïne als de Verenigde Staten over eigen communicatiekanalen met hun Europese partners beschikken.

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zei maandag gesproken te hebben met voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen, om "onze standpunten over de ontmoeting in Abu Dhabi" op elkaar af te stemmen.