Klimaatchef VN spreekt gastland klimaattop aan op beveiliging

Samenleving
door anp
donderdag, 13 november 2025 om 20:11
BELÉM (ANP/BLOOMBERG) - VN-klimaatchef Simon Stiell heeft gastland Brazilië van de klimaattop COP30 aangesproken op de beveiliging van het conferentiecentrum in Belém. Daar stormden dinsdagavond zo'n 150 activisten binnen. Meerdere betogers richtten vernielingen aan en twee beveiligers liepen in het tumult lichte verwondingen op.
Stiell was niet te spreken over de reactie van de autoriteiten. "De veiligheidsdiensten en commandostructuur die nodig zijn voor de beveiligingsplannen waren allemaal aanwezig, maar ze verzuimden in actie te komen", schrijft de VN-bestuurder in een uitgelekte brief aan het voorzitterschap. Uiteindelijk dropen de activisten af.
Stiell heeft ook andere kwesties aangekaart die "onmiddellijk ingrijpen" vereisen. Zo zijn er problemen met airconditioning en de afvoer van regenwater, wat in combinatie met elektrische apparatuur tot risico's kan leiden.
Een VN-woordvoerder zei donderdag dat "snel actie is ondernomen" en voegde eraan toe dat de top volgens schema verloopt.
