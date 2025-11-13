ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Tatoeages helpen tegen een verkoudheid

Wetenschap
door Redactie
donderdag, 13 november 2025 om 20:09
76401790 l normal none
Er is geen remedie bekend die helpt tegen een normale verkoudheid, maar uit een studie door wetenschappers van de Universiteit van Alabama blijkt wel dat meerdere tatoeages je immunologische reacties kunnen verbeteren. Hierdoor kan je lichaam zich beter verzetten tegen veelvoorkomende infecties en loop je minder snel een verkoudheid op. Daar staat tegenover dat het zetten van een tatoeage juist weer kan zorgen voor een tijdelijke verlaging van de weerstand. Het doet niet alleen veel pijn om een tatoeage te laten zetten, maar het is lichamelijk ook heel vermoeiend en het levert de nodige stress op. Waardoor het afweersysteem verzwakt en je sneller een verkoudheid oploopt.
Volgens Dr. Christopher Lynn, antropologie professor bij de Universiteit van Alabama, kan je het laten zetten van tatoeages vergelijken met naar de sportschool gaan. De eerste keer is altijd het zwaarste en zorgt voor veel spierpijn, maar naarmate je vaker gaat, neemt ook de spierpijn af. In eerste instantie schiet het lichaam in de stress door de fysieke inspanningen en heeft het even nodig om te herstellen en weer in balans te komen. Op het moment dat je je lichaam echter blijft belasten keert het niet meer terug naar het beginpunt, maar legt het de lat steeds hoger en hoger.
Je lichaam wordt steeds sterker. Lynn veronderstelde dat herhaaldelijk tatoeëren wellicht hetzelfde effect kan hebben op het lichaam en haar hypothese wordt bevestigd door de onderzoeksresultaten van enkele afstuderende studenten van de Universiteit van Alabama. Zo onderzocht voormalig student Johna Dominguez het immunoglobuline A gehalte bij mensen net voor en net nadat ze een tatoeage lieten zetten. Immunoglobuline A is een antilichaam met als belangrijkste functie het lichaam te beschermen tegen indringers van buitenaf, zoals virussen of bacteriën. Hieruit bleek dat de daling bij mensen die hun eerste tatoeage laten zetten het grootste is en dat de daling bij mensen met eerdere tatoeage ervaringen een stuk lager ligt. En net zoals bij de sporter is er een verplaatsing van de drempel waar te nemen bij de mensen die zich relatief vaak laten tatoeëren.
Bron(nen): UA News

Lees ook

Je tatoeage weg laten laseren is niet zonder gevaar +tipsJe tatoeage weg laten laseren is niet zonder gevaar +tips
Kan een tatoeage je kans op huidkanker vergroten?Kan een tatoeage je kans op huidkanker vergroten?
Zijn tattoos kankerverwekkend? Dit zegt de wetenschapZijn tattoos kankerverwekkend? Dit zegt de wetenschap
Is zo'n morbide herinnering aan de muur iets voor jou? Bedrijf balsemt tatoeages van overledenenIs zo'n morbide herinnering aan de muur iets voor jou? Bedrijf balsemt tatoeages van overledenen
loading

POPULAIR NIEUWS

2210

DNA-analyse: Hitler had een ernstige seksuele afwijking

ANP-494576621

Geniaal trucje: zo verdwijnt kalkaanslag in je badkamer in een handomdraai

laika-a-soviet-space-dog-who-was-one-of-the-first-animals-v0-bjrp8c4sctya1

De eenzame en pijnlijke dood van Laika: de eerste hond in de ruimte

ANP-456164420

CT-scans leiden in de VS mogelijk tot meer dan 100.000 nieuwe kankergevallen

ANP-540142496

Deze 5 simpele gewoonten zijn de sleutel tot een lang gezond leven volgens experts

generated-image (52)

Er passen een miljoen woningen in bestaande woningen. Maar komen die er ook?

Loading