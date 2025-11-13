Tatoeages helpen tegen een verkoudheid

Er is geen remedie bekend die helpt tegen een normale verkoudheid , maar uit een studie door wetenschappers van de Universiteit van Alabama blijkt wel dat meerdere tatoeages je immunologische reacties kunnen verbeteren. Hierdoor kan je lichaam zich beter verzetten tegen veelvoorkomende infecties en loop je minder snel een verkoudheid op. Daar staat tegenover dat het zetten van een tatoeage juist weer kan zorgen voor een tijdelijke verlaging van de weerstand. Het doet niet alleen veel pijn om een tatoeage te laten zetten, maar het is lichamelijk ook heel vermoeiend en het levert de nodige stress op. Waardoor het afweersysteem verzwakt en je sneller een verkoudheid oploopt.

Volgens Dr. Christopher Lynn, antropologie professor bij de Universiteit van Alabama, kan je het laten zetten van tatoeages vergelijken met naar de sportschool gaan. De eerste keer is altijd het zwaarste en zorgt voor veel spierpijn, maar naarmate je vaker gaat, neemt ook de spierpijn af. In eerste instantie schiet het lichaam in de stress door de fysieke inspanningen en heeft het even nodig om te herstellen en weer in balans te komen. Op het moment dat je je lichaam echter blijft belasten keert het niet meer terug naar het beginpunt, maar legt het de lat steeds hoger en hoger.

Je lichaam wordt steeds sterker. Lynn veronderstelde dat herhaaldelijk tatoeëren wellicht hetzelfde effect kan hebben op het lichaam en haar hypothese wordt bevestigd door de onderzoeksresultaten van enkele afstuderende studenten van de Universiteit van Alabama. Zo onderzocht voormalig student Johna Dominguez het immunoglobuline A gehalte bij mensen net voor en net nadat ze een tatoeage lieten zetten. Immunoglobuline A is een antilichaam met als belangrijkste functie het lichaam te beschermen tegen indringers van buitenaf, zoals virussen of bacteriën. Hieruit bleek dat de daling bij mensen die hun eerste tatoeage laten zetten het grootste is en dat de daling bij mensen met eerdere tatoeage ervaringen een stuk lager ligt. En net zoals bij de sporter is er een verplaatsing van de drempel waar te nemen bij de mensen die zich relatief vaak laten tatoeëren.