Klimaatdienst: Europa kende vorig jaar 'ongekende hittegolven'

BONN (ANP) - Europa wordt geconfronteerd met steeds ernstigere gevolgen van klimaatverandering. Dat concluderen de Europese klimaatdienst Copernicus en de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) in hun jaarlijkse Staat van het Europese Klimaat. Vorig jaar had het continent onder meer te maken met "ongekende hittegolven", verwoestende bosbranden en een voortdurende afname van de biodiversiteit, schrijven zij.

In bijna heel Europa was de jaartemperatuur in 2025 hoger dan gemiddeld. Ook de koudste regio's van het continent blijven snel opwarmen, waarschuwen de wetenschappers. Zo kampten grote delen van Noorwegen, Zweden en Finland in de zomer van vorig jaar met de langste en ergste hittegolf die daar ooit was gemeten. De hittegolf duurde drie weken en binnen de poolcirkel liep de temperatuur op tot meer dan 30 graden. Doordat het warmer was en er gemiddeld minder neerslag viel, nam de hoeveelheid sneeuw en ijs in Europa af.

Niet alleen boven land was het warm, ook de zeeën en oceanen in Europa warmden verder op. Volgens Copernicus en de WMO bereikte de jaarlijkse temperatuur van het water voor het vierde jaar op rij een recordhoogte. Als hittegolven op het water samenvallen met hitte boven land, kan dat volgens de organisaties bijdragen aan extremere temperaturen en luchtvochtigheid, ook 's nachts. "Dit kan het herstel van mensen na hittestress vertragen en de slaap verstoren."

Zonne-energie

Langdurig hete en droge omstandigheden zijn een voedingsbodem voor bosbranden. Eerder werd al bekend dat daarbij vorig jaar een recordoppervlak van meer dan 1 miljoen hectare in vlammen is opgegaan, een gebied dat groter is dan Cyprus. Onder meer Spanje werd zwaar getroffen. Nederland, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Cyprus registreerden de hoogste uitstoot door bosbranden ooit. Bij natuurbranden komen allerlei stoffen vrij, waaronder koolstofdioxide en roetdeeltjes.

Volgens het rapport waren extreme regenval en overstromingen vorig jaar minder wijdverspreid dan in eerdere jaren. Toch werden in totaal bijna 15.000 mensen daardoor getroffen.

Positief zijn de onderzoekers over het aandeel van zonne-energie in de zogenoemde energiemix van Europa. Vorig jaar werd bijna de helft van de elektriciteit in Europa door hernieuwbare energiebronnen geleverd, ongeveer evenveel als het jaar daarvoor, waarvan 12,5 procent door de zon. Dat laatste percentage is een nieuw record.