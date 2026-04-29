UNICEF: verlies duizenden vrouwelijke leerkrachten in Afghanistan

DEN HAAG (ANP) - Afghanistan dreigt tegen 2030 tot 20.000 vrouwelijke leerkrachten en 5400 vrouwelijke zorgverleners kwijt te raken als de beperkingen op meisjesonderwijs en de arbeidsrestricties voor vrouwen van kracht blijven. Dat heeft grote gevolgen voor de gezondheid en ontwikkeling van meisjes en vrouwen, maar ook voor het land als geheel. Dat blijkt uit een woensdag gepubliceerde analyse van UNICEF.

Sinds het verbod op voortgezet onderwijs voor meisjes in 2021 zijn al meer dan 1 miljoen meisjes uitgesloten van hun recht op onderwijs. Als het verbod voortduurt tot 2030, loopt dat aantal op tot meer dan 2 miljoen, aldus de VN-organisatie.

Het aandeel werkende vrouwen in de publieke sector neemt al sterk af in Afghanistan. Zo nam in twee jaar tijd het aantal vrouwelijke leerkrachten in het basisonderwijs met 9 procent af (van bijna 73.000 in 2022 tot ongeveer 66.000 in 2024).

Volgens UNICEF leidt het tekort aan vrouwelijke professionals tot minder onderwijs en minder zorg en daarmee tot minder toekomstperspectief voor meisjes en vrouwen.