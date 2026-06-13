Landmacht bereidt zich voor op kamp voor 2000 krijgsgevangenen

Meer dan dertig jaar is er niet op getraind, maar nu de oorlogsdreiging toeneemt, bereidt de Landmacht zich ook voor op de opvang van Russische krijgsgevangen. In het Groningse Marnehuizen wordt deze week het eerste ontwerp van een krijgsgevangenenkamp getest waarmee in oorlogstijd 2000 militairen moeten kunnen worden vastgehouden. Dat bericht het AD.

Het is zeker geen luxeresort, maar ook geen traditionele gevangenis met cellen waar Nederlandse criminelen nu in worden opgesloten. "Ze kunnen rekenen op een onderkomen dat minstens zo 'luxe' is als dat waarin onze eigen troepen verblijven", zegt generaal en commandant Nicole de Wolf van het Operationeel Ondersteuningscommando Land.

Slapen doen de gevangenen in stapelbedden in kleine witte barakken. Officieren en manschappen liggen door elkaar; momenteel niet meer dan twintig per tent. Ze hebben een eigen luchtplaats, beschikken over een gemeenschappelijke douche en een eetzaal, en er komt een medische post. Persoonlijke spullen zoals mobiele telefoons moeten ze inleveren, maar brieven schrijven naar het thuisfront mogen ze wel.