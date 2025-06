Klimaatdoel 2030 volgens onderzoek nog steeds niet in zicht

AMSTERDAM (ANP) - Nederland gaat het wettelijk vastgelegde klimaatdoel voor 2030 nog steeds niet halen. Het extra maatregelenpakket dat klimaatminister Sophie Hermans eind april aankondigde levert te weinig op, concluderen onderzoekers van het onafhankelijke bureau Kalavasta. Ze hebben in opdracht van Greenpeace en Milieudefensie de te verwachten effecten doorgerekend.

In 2030 moet de uitstoot van broeikasgassen 55 procent lager liggen dan in 1990. Dat is zowel in de nationale Klimaatwet als in Europese afspraken bindend vastgelegd. In het uiterste geval kan het behalen ervan via de rechter worden afgedwongen. Hermans zelf zei dat ze met de maatregelen in elk geval weer "binnen de bandbreedte" van het doel wilde komen.

Volgens de doorrekening gaat de uitstoot echter nog onvoldoende omlaag. De experts van Kalavasta, die ook weleens opdrachten voor de overheid zelf uitvoeren, komen in het gunstigste geval uit op 54 procent minder uitstoot in 2030. Zit het tegen, dan blijft de uitstootvermindering steken op 47 procent.

De maatregelen die Hermans aankondigde bevatten onder meer subsidies voor bedrijven om te verduurzamen en om CO2 op te slaan. Elektrisch rijden wordt iets aantrekkelijker gemaakt, onder meer doordat de korting op de wegenbelasting 5 procentpunt minder wordt afgebouwd dan het kabinet eerst van plan was. Voor bedrijven worden de regels zo aangepast, dat elektrische leaseauto's goedkoper uitvallen dan auto's die op benzine of diesel rijden. Tegelijkertijd verlaagt het kabinet de energiebelasting, wat energiebesparing en verduurzaming juist niet stimuleert. Het geld daarvoor komt uit het Klimaatfonds.

Opgeteld leveren de maatregelen ongeveer 4 megaton aan CO2-vermindering op, stellen de onderzoekers. Dat is veel minder dan de 10 tot 12 megaton die Hermans voor ogen had. En zelfs dat cijfer gaf weinig zekerheid om de doelen te halen. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) rekende eerder uit dat er met maatregelen die optellen tot 16 megaton aan uitstootvermindering een kans van 50 procent zou zijn om het doel voor 2030 te bereiken.

Directeur Marieke Vellekoop van Greenpeace Nederland concludeert dat Hermans "anti-klimaatbeleid voert". Donald Pols, de directeur van Milieudefensie, vindt dat de doorrekening "pijnlijk duidelijk maakt" dat de klimaatplannen van het kabinet nauwelijks effect hebben. "Grote vervuilers hoeven zelfs nóg minder te doen, terwijl de rekening bij gewone mensen terechtkomt."