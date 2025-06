200 jaar oude condoom van blindedarm te zien in Rijksmuseum

AMSTERDAM (ANP) - In het Rijksmuseum is vanaf dinsdag een condoom uit ongeveer 1830 te zien die vermoedelijk is gemaakt van de blindedarm van een schaap. Op de bijna tweehonderd jaar oude condoom staat een erotische afbeelding.

Op de afbeelding zit een non met gespreide benen voor drie geestelijken die hun geslachtsdeel tonen, en ze wijst naar een van hen. Onder het tafereel staat 'Voila mon choix' (dit is mijn keuze) en daarmee is het volgens het museum een parodie op zowel het celibaat als op het oordeel van Paris uit de klassieke oudheid, waarbij prins Paris Aphrodite als mooiste vrouw koos.

Het voorbehoedsmiddel is mogelijk een bordeelsouvenir en verbeeldt volgens het museum "zowel de speelse als de serieuze kant van seksuele gezondheid. De zoektocht naar genot stond naast de angst voor soa's, met name syfilis, en ongewenste zwangerschap."

Een half jaar geleden is de condoom op een veiling gekocht met steun van het F.G. Waller-Fonds.

Het condoom is tot eind november te zien samen met een aantal prenten, tekeningen en foto's rond het thema prostitutie en seksualiteit.