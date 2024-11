Klimaatjongeren: Shell-uitspraak teleurstellend en zorgwekkend

DEN HAAG (ANP) - De Jonge Klimaatbeweging (JKB) noemt de afwijzing van de klimaateisen tegen Shell door het gerechtshof "de volgende tegenslag" in korte tijd, na de verkiezingswinst van "klimaatontkenner" Donald Trump in de Verenigde Staten en het besluit van premier Dick Schoof om de klimaattop in Bakoe af te zeggen.

"Het is teleurstellend en zorgwekkend dat bedrijven als Shell gewoon mogen wachten op vastzittende politieke actie voordat ze iets aan het klimaat hoeven te doen", reageert voorzitter Dieuwertje Wallaart. Ze voegt eraan toe dat de uitspraak wel bevestigt dat "het voorkomen van klimaatverandering een mensenrecht is dat ook Shell dient te beschermen". Dat is ook "hun eigen verantwoordelijkheid voor een leefbare toekomst", vindt Wallaart.