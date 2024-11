Politie: signalen voor nieuwe rellen Amsterdam-Nieuw-West

AMSTERDAM (ANP) - De Amsterdamse politie heeft "signalen" dat er oproepen rondgaan om dinsdagavond opnieuw te gaan rellen in Amsterdam-Nieuw-West. "Vrouwen en kinderen worden daarin opgeroepen thuis te blijven. Deze oproepen baren ons grote zorgen", zei Olivier Dutilh van de Amsterdamse politie. Maandag rond 19.15 uur begon een groep met vuurwerk te gooien op Plein 40-45. Een tram vloog in brand en de politie werd bekogeld.

"Rond 19.00 uur stonden er zes jongeren op Plein 40-45. Tien minuten later waren het er veertig en kort daarna enkele honderden", zei Dutilh over het verloop maandagavond. Hij deelde zijn zorgen dinsdagochtend in de rechtbank in Amsterdam. Daar diende een kort geding van activist Frank van der Linde. Hij wil dinsdag demonstreren bij de Stopera , waar de Amsterdamse gemeenteraad vanaf 12.00 uur debatteert over de gewelddadige gebeurtenissen in de hoofdstad afgelopen week.