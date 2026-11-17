ANTALYA (ANP) - Klimaatminister Stientje van Veldhoven vertrekt dinsdag alsnog naar Antalya, waar de VN-klimaattop bezig is. Dat meldt haar woordvoerder. De D66-minister zou eigenlijk maandag al bij de top aanwezig zijn, maar stelde haar reis uit vanwege de "kabinetsperikelen".

Maandag nam de Nederlandse klimaatgezant Jan Versteeg een deel van haar taken in Antalya over. Zo presenteerde hij de nationale 'routekaart' om het gebruik van fossiele brandstoffen af te bouwen.