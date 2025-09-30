Klimaatorganisaties willen dat politiek hoog mikt op klimaattop

DEN HAAG (ANP) - Nederland en de Europese Unie moeten hoog inzetten op de klimaattop dit jaar om sterke afspraken te maken voor het beperken van klimaatverandering. Dat is de oproep van zestien organisaties betrokken bij de Internationale Klimaatcoalitie aan politici. "COP30 is een cruciaal moment voor internationale klimaatactie", zegt de coalitie over de top die in november plaatsvindt in Belém in Brazilië.

Dit jaar moesten landen hun klimaatambities inleveren voor het jaar 2035 voorafgaand aan de klimaattop. Hierin staan plannen over het verminderen van uitstoot. De wereldwijde plannen moeten nog worden doorgerekend. Wereldleiders hebben in 2015 op de klimaattop in Parijs met elkaar afgesproken dat de opwarming van de aarde beperkt moet blijven tot 2 graden en bij voorkeur tot 1,5 graden. Uit de doorrekening moet blijken of landen dit gaan halen. Vooralsnog lijkt het erop dat dit niet gaat lukken.

De maatschappelijke organisaties noemen COP30 daarom een grote kans voor een keerpunt in klimaatactie. "Met name landen die historisch de meeste uitstoot hebben veroorzaakt, moeten snel hun uitstoot verminderen", schrijven de organisaties. Ze vinden dat Nederland hierin een belangrijke rol heeft.

Intentieverklaring

Ook benadrukken ze dat kwetsbare landen meer steun moeten krijgen. De organisaties willen dat de politiek zich op COP30 inzet voor een eerlijke en duurzame transitie. Woensdag lichten een aantal organisaties dit standpunt toe aan Kamerleden in de Tweede Kamer. Onder meer Greenpeace, de Jonge Klimaatbeweging, Oxfam Novib, ActionAid en CARE Nederland hebben de verklaring ondertekend.

Overigens is het de EU-lidstaten vooralsnog niet gelukt om harde afspraken te maken over hoeveel uitstoot ze precies gaan terugdringen per 2035. Wel is er een intentieverklaring gesloten, waarin staat dat de EU in 2035 tussen de 66,3 en 72,5 procent minder uitstoot.