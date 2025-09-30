ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Hoogste aantal asielzoekers in Ter Apel sinds oktober vorig jaar

Samenleving
door anp
dinsdag, 30 september 2025 om 9:58
anp300925075 1
TER APEL (ANP) - In het aanmeldcentrum in het Groningse Ter Apel hebben afgelopen nacht 2120 asielzoekers overnacht, meldt het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Voor het eerst sinds 31 oktober vorig jaar zitten er meer dan 2100 mensen in het complex.
Het COA heeft met de gemeente Westerwolde, waar Ter Apel in ligt, afgesproken dat er maximaal 2000 mensen in het aanmeldcentrum mogen verblijven. Dat aantal wordt nu voor de tiende dag op rij overschreden, en voor de veertiende keer deze maand.
Voor elke dag dat er te veel asielzoekers in Ter Apel zijn moet het COA een dwangsom van 50.000 euro betalen. Het totale bedrag is nu 700.000 euro.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-476549432

Dit is waarom je de douchekop vaker moet schoonmaken (en zo doe je dat het beste)

ANP-532153418

Yuval Hariri: Waarom Oekraïne de oorlog aan het winnen is

348001_m

Deze Chinese uitvinding kan gebroken botten in minuten herstellen

shutterstock_2675134405

Werkt vaguszenuwstimulatie? De wetenschap achter een tovermiddel

65471927_m

Deze karaktereigenschappen voorspellen of je langer leeft

anp290925121 1

NSC: Schoof moet aangifte doen van lek door oud-minister Faber

Loading