Hoogste aantal asielzoekers in Ter Apel sinds oktober vorig jaar

TER APEL (ANP) - In het aanmeldcentrum in het Groningse Ter Apel hebben afgelopen nacht 2120 asielzoekers overnacht, meldt het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Voor het eerst sinds 31 oktober vorig jaar zitten er meer dan 2100 mensen in het complex.

Het COA heeft met de gemeente Westerwolde, waar Ter Apel in ligt, afgesproken dat er maximaal 2000 mensen in het aanmeldcentrum mogen verblijven. Dat aantal wordt nu voor de tiende dag op rij overschreden, en voor de veertiende keer deze maand.

Voor elke dag dat er te veel asielzoekers in Ter Apel zijn moet het COA een dwangsom van 50.000 euro betalen. Het totale bedrag is nu 700.000 euro.