Klimaatvriendelijke investeringen in vier jaar 80 procent omhoog

DEN HAAG (ANP) - Nederland is de afgelopen jaren in rap tempo meer gaan investeren in klimaatvriendelijke technieken, van elektrische auto's tot zonnepanelen en van warmtepompen tot verzwaring van het elektriciteitsnetwerk. In 2023 telden al deze investeringen volgens het CBS op tot bijna 41 miljard euro. Daarmee bedraagt de toename bijna 80 procent ten opzichte van 2019, exclusief inflatie.

"Dit zijn de resultaten van een eerste analyse van klimaatgerelateerde investeringen, opgesteld volgens nieuwe Europese richtlijnen", laat het statistiekbureau weten. De investeringen in energienetwerken en transport en vervoer zijn het hardst gestegen. In die laatste categorie gaat het bijvoorbeeld om elektrische en hybride auto's. Daar investeerden bedrijven en huishoudens in het laatste jaar van het onderzoek in totaal ruim 12 miljard euro in.

Ook in hernieuwbare energie is in de loop der jaren steeds meer geld gestoken. In 2023 ging het om ruim 10 miljard euro, 77 procent meer dan in 2019. Zonnepanelen voerden de lijst aan, maar daar is intussen wel een afvlakking in te zien. De overheid heeft besloten de gunstige salderingsregeling vanaf 2027 helemaal af te schaffen. Ook het volle stroomnet speelt een rol in de afvlakking.

Van alle uitgaven die gelden als klimaatgerelateerd, komt 64 procent van bedrijven. Ruim 30 procent van de investeringen is gedaan door huishoudens, al dan niet met overheidssubsidies.