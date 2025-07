Kleinere prijsstijging tabak drukt inflatie in juni

DEN HAAG (ANP) - Het dagelijks leven is in juni gemiddeld 3,1 procent duurder geworden dan in dezelfde maand een jaar geleden. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van definitieve cijfers, die gelijk zijn aan de eerder gemelde snelle raming. De inflatie koelde daarmee licht af ten opzichte van de 3,3 procent in mei.

De daling van de inflatie kwam vooral door de prijzen van tabak. In juni was tabak 8,6 procent duurder dan een jaar eerder. In mei 2025 bedroeg de prijsstijging van tabak nog 31,2 procent op jaarbasis. Per 1 april 2024 zijn de accijnzen op tabak verhoogd, wat leidde tot een prijsstijging. Een accijnsverhoging werkt met vertraging door in de verkoopprijzen, omdat in de eerste maanden na de accijnsverhoging nog tabaksvoorraden met oude accijnstarieven worden verkocht.