KLM: 388 mensen aan boord vlucht met vrouw met hantavirus

door anp
donderdag, 07 mei 2026 om 14:16
AMSTERDAM (ANP) - Aan boord van de KLM-vlucht waar de Nederlandse vrouw die aan het hantavirus is overleden kort aan boord is geweest, zaten 388 mensen. Dat meldt een woordvoerster van de luchtvaartmaatschappij. De vlucht vertrok op 25 april uit de Zuid-Afrikaanse stad Johannesburg naar Amsterdam.
De Nederlandse vrouw werd na "korte tijd" van boord gehaald, nadat KLM was ingelicht door het RIVM. De 69-jarige vrouw is een dag later overleden in Johannesburg. Nadat de vrouw van boord was gehaald, is de vlucht vertrokken.
KLM laat weten de passagierslijst te hebben gedeeld met GGD Kennemerland. Het gaat om 388 mensen onder wie veertien bemanningsleden van KLM. De luchtvaartmaatschappij neemt zelf geen contact op met passagiers of met personeel. "Dit ligt bij GGD Kennemerland."
Stewardess
Eerder werd bekend dat een stewardess van KLM wordt getest op het hantavirus. De vrouw uit Haarlem was in Johannesburg in contact gekomen met de Nederlandse vrouw die uiteindelijk is overleden aan het virus.
Op vragen over de stewardess, andere bemanningsleden en mogelijke voorzorgsmaatregelen wil KLM geen antwoord geven. "Wij gaan vanwege privacy niet in op individuele gevallen. KLM volgt de instructies van de GGD Kennemerland. De veiligheid en de gezondheid van onze passagiers en bemanning staan altijd voorop."
