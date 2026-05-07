Brussel verwacht deze maand akkoord EU over deel handelsdeal VS

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie verwacht nog deze maand een akkoord over een deel van de handelsdeal met de Verenigde Staten. Het dagelijks bestuur van de EU, het Europees Parlement en de lidstaten kwamen afgelopen nacht niet tot een voorlopig akkoord over de deal. De zogenoemde triloog wordt dinsdag 19 mei voortgezet.

De gesprekken staan onder druk door dreigementen vanuit de Verenigde Staten. Amerikaanse president Donald Trump dreigt met 25 procent importtarieven op auto's omdat de EU zich volgens hem niet aan de deal houdt. Hij geeft daarbij geen uitleg.

"Deze trilogen zijn volledig in lijn met het standaard EU-wetgevingsproces. We hebben onze Amerikaanse tegenpartijen altijd op de hoogte gehouden en zullen dat blijven doen over de voortgang die wordt geboekt", aldus een commissiewoordvoerder.

De onderhandelingen gaan over het afschaffen van tarieven voor Amerikaanse kreeft en bepaalde industriële goederen.