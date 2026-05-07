ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Brussel verwacht deze maand akkoord EU over deel handelsdeal VS

Economie
door anp
donderdag, 07 mei 2026 om 13:43
anp070526119 1
BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie verwacht nog deze maand een akkoord over een deel van de handelsdeal met de Verenigde Staten. Het dagelijks bestuur van de EU, het Europees Parlement en de lidstaten kwamen afgelopen nacht niet tot een voorlopig akkoord over de deal. De zogenoemde triloog wordt dinsdag 19 mei voortgezet.
De gesprekken staan onder druk door dreigementen vanuit de Verenigde Staten. Amerikaanse president Donald Trump dreigt met 25 procent importtarieven op auto's omdat de EU zich volgens hem niet aan de deal houdt. Hij geeft daarbij geen uitleg.
"Deze trilogen zijn volledig in lijn met het standaard EU-wetgevingsproces. We hebben onze Amerikaanse tegenpartijen altijd op de hoogte gehouden en zullen dat blijven doen over de voortgang die wordt geboekt", aldus een commissiewoordvoerder.
De onderhandelingen gaan over het afschaffen van tarieven voor Amerikaanse kreeft en bepaalde industriële goederen.
loading

POPULAIR NIEUWS

46430920_m

Ben je verbaasd dat de Middellandse Zee zo smerig is? Gibraltar gebruikt de zee al decennia als open riool

ANP-554733158

Ali B gaat klappen krijgen in de bajes

cancer-penis

"Het verwijderen van 30% van mijn penis heeft mijn leven gered, maar het bekijken van de beelden was gruwelijk"

6625e0ef 04a1 47da 9470 4ed41473775e

Checklist: 18 tekenen dat je ongelukkig bent met je baan

ozempic_karikatuur

De keerzijde van Ozempic: wie afvalt met een prikje wordt harder veroordeeld dan wie dik blijft

ANP-557509500

Duckface is uit, maak kennis met de Gen Z-pruillip inclusief dead stare

Loading