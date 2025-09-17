ECONOMIE
KLM: grondpersoneel werkt weer, wel vertragingen komende dagen

Samenleving
door anp
woensdag, 17 september 2025 om 13:44
anp170925124 1
SCHIPHOL (ANP) - De actie van het grondpersoneel van KLM is woensdag "naar omstandigheden goed verlopen", meldt een woordvoerster van de luchtvaartmaatschappij. Ondanks het annuleren van ongeveer honderd vluchten kon een deel van de vluchten volgens haar nog gewoon doorgaan omdat veel grondmedewerkers doorwerkten. Reizigers die vliegen met KLM moeten de komende dagen nog wel rekening houden met vertragingen.
De luchtvaartmaatschappij meldde dinsdag al dat duizenden passagiers waren omgeboekt naar de eerstvolgende beschikbare vlucht.
Grondmedewerkers van KLM, zoals personeel dat bagage in- en uitlaadt, vliegtuigen versleept of reizigers te woord staat, hadden het werk neergelegd van 08.00 tot 12.00 uur. De actie volgde uit onvrede over een cao-akkoord dat KLM sloot buiten vakbonden FNV en CNV om.
Geen hinder
Andere luchtvaartmaatschappijen hebben geen hinder ondervonden van de actie bij KLM, laat Schiphol in een reactie weten.
FNV-bestuurder luchtvaart John van Dorland sprak na afloop van een "fantastische opkomst". Hoewel de vakbond nog geen precieze cijfers heeft van het aantal geregistreerde stakers, schat hij dat er rond de zevenhonderd medewerkers het werk hebben neergelegd. Vorige week waren het er zo'n vijfhonderd. Van Dorland verwacht dat er bij de aangekondigde staking voor volgende week, die zes uur gaat duren, nog meer mensen komen.
