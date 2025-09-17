Kallas: doel sancties tegen Israël verbetering situatie in Gaza

BRUSSEL (ANP) - Het doel van de maatregelen die de Europese Commissie tegen Israël wil nemen, is om de humanitaire situatie in Gaza te verbeteren, niet om Israël te straffen, zei EU-buitenlandchef Kaja Kallas woensdag tijdens een persconferentie.

"Alle lidstaten zijn het erover eens dat de situatie in Gaza onhoudbaar is. De oorlog moet eindigen", zei Kallas. "Het lijden moet stoppen en alle gijzelaars moeten worden vrijgelaten. We moeten alle middelen die we hebben inzetten om dit resultaat te bereiken."

Daarnaast moet de EU de situatie in de Westelijke Jordaanoever niet uit het oog verliezen, die "de haalbaarheid van een tweestatenoplossing vermindert", voegde zij eraan toe.

Importtarieven groente en fruit

De Europese Commissie heeft woensdag voorgesteld importtarieven te heffen op onder meer groente en fruit. Ook wil ze de extremistische ministers Itamar Ben-Gvir en Bezalel Smotrich, gewelddadige Israëlische kolonisten en een aantal Hamasleiders op een sanctielijst zetten.

De EU-lidstaten moeten hier nog mee instemmen.