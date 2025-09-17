Vijf partijen vaker bij debatten dan met afstand grootste PVV

DEN HAAG (ANP) - Vijf partijen die meer dan tien zetels minder hebben dan de PVV zijn vaker bij plenaire debatten aanwezig geweest het afgelopen parlementaire jaar. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Informatiepunt van de Tweede Kamer. Partijleider Geert Wilders werd woensdag tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen door Laurens Dassen van Volt verweten dat PVV-Kamerleden "nooit aanwezig zijn bij belangrijke debatten".

"Afgelopen week heeft de PVV nog met veel bombarie een groot debat aangevraagd, maar was er zelf niet eens bij aanwezig", verwees Dassen naar het debat over de kwestie rond oud-Kamervoorzitter Khadija Arib. Dat debat was aangevraagd door Gidi Markuszower van de PVV, maar hij nam geen deel aan het gesprek.

Wilders verweerde zich door te zeggen dat zijn partij bij 80 procent van de commissiedebatten aanwezig was en bij 92 procent van de plenaire debatten, als de tweeminutendebatten niet meetellen. Volgens Wilders waren zijn Kamerleden bij minder dan 35 procent van de tweeminutendebatten. Dit zijn kortere debatten waar partijen moties kunnen indienen.