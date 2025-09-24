ECONOMIE
KLM verliest tientallen miljoenen door stakingen grondpersoneel

Samenleving
door anp
woensdag, 24 september 2025 om 11:06
anp240925078 1
SCHIPHOL (ANP) - De drie stakingen van KLM-grondpersoneel hebben de luchtvaartmaatschappij tot nu toe minimaal 30 miljoen euro gekost, zegt een woordvoerder. Als de actievoerders volgende week opnieuw het werk neerleggen zoals gepland, loopt dat bedrag op met nog eens minstens 10 miljoen euro.
"Wat het ingewikkeld maakt, is dat we al in een kostenbesparingsprogramma zitten, waarmee we 750 miljoen euro willen besparen in 2025. Maar door dit soort stakingsdagen loopt de noodzaak om te besparen nog verder op. Het betekent dat je op andere plekken weer besparingen moet realiseren", aldus de zegsman. KLM waarschuwde eerder al dat de stakingsacties de maatschappij tientallen miljoenen kosten.
KLM werd het onlangs eens over een nieuwe cao met drie vakbonden: NVLT, VKP en De Unie. Ze spraken onder meer een loonsverhoging van 2,25 procent af. De achterban van de vakbonden FNV en CNV is het hier echter niet mee eens.
