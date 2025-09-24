ECONOMIE
Duizenden boetes uitgedeeld via eerste focusflitsers, hier staan ze opgesteld

Samenleving
door Redactie
woensdag, 24 september 2025 om 11:07
bijgewerkt om woensdag, 24 september 2025 om 11:29
anp240925079 1
Via de nieuwe focusflitsers die weggebruikers beboeten voor het gebruik van een telefoon achter het stuur, zijn in de eerste maanden ruim 12.000 bekeuringen uitgedeeld. Dat meldt het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) woensdag. Het gaat om de periode mei tot en met augustus. De eerste focusflitser werd half mei aangezet in Den Haag, daarna volgden nog tien locaties.
Hoe focusflitsers werken
Mobiele camera's: In tegenstelling tot vaste flitspalen, zijn focusflitsers verplaatsbaar en worden ze ingezet op verschillende locaties om hun effectiviteit te verhogen.
Controle op telefoongebruik: De camera's detecteren automatisch of een bestuurder een mobiel apparaat vasthoudt tijdens het rijden.
Boetes: Overtredingen worden doorgestuurd naar het CJIB, en de boete voor het vasthouden van een telefoon achter het stuur bedraagt €430.
Kampen
De meeste boetes werden opgelegd aan mensen die op de N307 bij Kampen reden. Daar ging het om 4130 bekeuringen. Daarna volgen de focusflitser op de Lozerlaan in Den Haag met 1677 boetes en de focusflitser op de N50 bij Kampen met 1003. Aan het einde van het jaar zullen er veertig focusflitsers actief zijn, meldt het CJIB.
Volgens de instantie werden er in totaal van mei tot en met augustus minder boetes uitgeschreven ten opzichte van dezelfde periode in 2024. Zo werden er bijna 300.000 snelheidsboetes minder opgelegd.

