Kloof tussen mannen en vrouwen wordt steeds groter

AMSTERDAM (ANP) - Tussen mannen en vrouwen gaapt in Nederland een steeds groter gat. Daardoor zakt Nederland opnieuw weg op de wereldranglijst emancipatie.

Het World Economic Forum presenteert de lijst donderdag. De Universiteit van Amsterdam heeft eraan meegewerkt. Op de ranglijst staat Nederland op plek 46. Dat is drie plekken lager dan vorig jaar. Nederland staat net boven landen als Zimbabwe, Guatemala, Honduras en Belarus.

Volgens de onderzoekers is het gat tussen mannen en vrouwen in Nederland voor 75 procent gedicht. Vorig jaar was dit 75,6 procent, het jaar ervoor 77,5 procent. De kloof wordt dus groter.

Nederlandse vrouwen hebben onder meer grote problemen om mee te doen in de economie. In die categorie staat Nederland wereldwijd op plek 77. Zo'n 64 procent van de vrouwen heeft een baan, tegen 73 procent van de mannen. Maar bij vrouwen is dat veel vaker een parttimebaan en veel minder vaak een leidinggevende functie. Het verschil tussen salarissen wordt weliswaar kleiner, maar andere landen maken daarin grotere stappen, zeggen de onderzoekers, en streven Nederland dus voorbij.

Ook in de politiek ondervinden vrouwen veel problemen. Ze zijn relatief goed vertegenwoordigd in de Tweede Kamer, maar niet in het landsbestuur. Qua politieke deelname staat Nederland op plek 38 van de wereld, net onder Mozambique en Guyana.

In het verleden behoorde Nederland steevast tot de vijftien landen met de kleinste kloof tussen man en vrouw. In het vorige decennium schommelde Nederland rond plaats dertig op de ranglijst. Vorig jaar zakte Nederland van de 28e naar de 43e plek.

De Amsterdamse onderzoeker Henk Volberda zegt dat het emancipatiebeleid in Nederland stagneert. Hij vindt dat Nederland een voorbeeld moet nemen aan landen in Scandinavië. "Zij lopen duidelijk voorop als het gaat om voorzieningen voor ouders om werk en gezin te combineren, kinderopvang en zwangerschapsverlof", aldus Volberda, die pleit voor een ministerie van Vrouwenzaken.

Wereldwijd is het gat tussen mannen en vrouwen voor 69,2 procent gedicht, becijferen de onderzoekers. Dat is een fractie beter dan vorig jaar, maar het rapport zegt dat het in dit tempo nog 120 jaar duurt voordat mannen en vrouwen overal volledig gelijk worden behandeld.

IJsland is voor het zeventiende jaar op rij het meest geëmancipeerde land ter wereld. Het gat tussen mannen en vrouwen is daar voor 93 procent gedicht. Daarna volgen Finland en Noorwegen. Namibië is gestegen van plek acht naar plek vier. Pakistan, Iran en Tsjaad sluiten de rij. Op de lijst staan 145 landen.