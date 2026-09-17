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Trump dreigt handel met EU te verbreken om relatie EU en Canada

Samenleving
door anp
donderdag, 17 september 2026 om 2:58
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WASHINGTON (ANP/AFP) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft gedreigd de handel met de Europese Unie stop te zetten als die doorgaat met het plan om Canada het eerste geassocieerde lid van de Europese Unie te maken.
Voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen riep woensdag op tot intensievere samenwerking met Canada, onder meer op het gebied van handel en defensie.
"Ik vind het lachwekkend", zei Trump tegen verslaggevers toen hem werd gevraagd naar het plan dat Von der Leyen over de samenwerking presenteerde. "Als ze dat doen, en ik beschouw dat op enige wijze als een vijandige daad, zal ik zeer zware importheffingen invoeren of stoppen met de handel met Europa."
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