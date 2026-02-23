Klöpping: Amsterdam stelt dat beloftes juridisch niks waard zijn

AMSTERDAM (ANP) - De gemeente Amsterdam stelt bij de rechter dat "beloftes aan bewoners juridisch niets waard zijn". Dat concludeert Alexander Klöpping via LinkedIn op basis van een schriftelijk verweer van de gemeente in een zaak over massatoerisme. Het Parool berichtte eerder al over het verweer. Vorig jaar stapte Stichting Amsterdam Heeft Een Keuze, met steun van Klöpping, naar de rechter omdat er ondanks een verordening te veel toeristen overnachten in de hoofdstad.

In 2021 stelde de gemeente met een verordening vast dat het doel is om het maximum aantal toeristische overnachtingen onder de 20 miljoen per jaar te brengen, maar dit wordt niet gehaald. De gemeente geeft in het verweer aan dat die verordening geen "resultaatsverplichting" met zich meebrengt, "al helemaal" niet tegenover derden. Een woordvoerder van de gemeente licht toe dat de verordening "meer een intern sturingsinstrument" is.

De stichting eist onder meer dat de gemeente het aantal toeristenovernachtingen uiterlijk in 2028 terugbrengt naar minder dan 20 miljoen. De gemeente is het er dus niet mee eens dat de stichting dit kan afdwingen en vraagt de rechter om de zaak niet te behandelen. Wel benadrukt de gemeentewoordvoerder dat de gemeente "ongeacht hoe de rechtszaak verloopt" zich blijft inspannen om "overtoerisme te bestrijden en te voldoen aan de verordening".

"Bewoners kunnen aan een belofte van de gemeente geen rechten ontlenen", aldus Klöpping. "Hiermee probeert de gemeente de zaak in één klap van tafel te krijgen." Volgens hem gaat het "over meer dan het verstikkende massatoerisme in de stad. Want hoe ongelofelijk cynisch is het om een democratische afspraak met Amsterdammers, vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen, zo waardeloos te verklaren. En dan vraag je je af waarom het vertrouwen in de politiek zo laag is."