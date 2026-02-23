Premier Sint Maarten feliciteert kabinet van ambtsgenoot Jetten

PHILIPSBURG (ANP) - Luc Mercelina, minister-president van Sint Maarten, heeft de regering van Nederland gefeliciteerd met de succesvolle totstandkoming van een nieuwe regering onder leiding van minister-president Rob Jetten. Mercelina zegt uit te kijken naar samenwerking met de regering van minister-president Jetten in een geest van wederzijds respect en gedeelde verantwoordelijkheid.

Mercelina hoopt de samenwerking te kunnen verdiepen voor "hernieuwbare energieoplossingen, klimaatbestendigheid en duurzame ontwikkeling binnen het Koninkrijk". Op 10 februari overlegde Jetten al met de premiers van Aruba en Sint Maarten en de vice-premier van Curaçao. Dat was volgens Mercelina de eerste keer dat een Nederlandse premier nog voor zijn benoeming overleg voerde met zijn collega's in de andere landen in het Koninkrijk.

Het voornemen is "om in de loop van maart een formele bijeenkomst te organiseren van de vier minister-presidenten van het Koninkrijk", aldus Mercelina.