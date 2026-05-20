KNMI kan eerder en gerichter waarschuwen voor gevaarlijk weer

DE BILT (ANP) - Het KNMI kan vanaf woensdag "eerder en gerichter" waarschuwen voor gevaarlijk weer, doordat een wettelijke regeling is aangepast. Het weerinstituut meldt dat bijvoorbeeld burgers, veiligheidsregio's en waterschappen zich hierdoor beter kunnen voorbereiden op extreem weer.

Een van de veranderingen is dat het KNMI de codes oranje en rood maximaal 48 uur van tevoren kan afgeven, net als code geel. Eerder gold voor de oranje en rode waarschuwingen een termijn van maximaal 24 uur van tevoren.

Ook kan het instituut waar mogelijk plaatselijk waarschuwen voor gevaarlijk weer, in plaats van alleen per provincie. Verder zijn in de KNMI-app nu ook radarbeelden te zien die vooruitkijken. Tot nu toe mocht de organisatie alleen beelden uit het verleden laten zien.

De aangekondigde wijziging van de wettelijke taken van het KNMI leidde vorig jaar tot een rechtszaak. De Nederlandse Vereniging van Weerbedrijven (NVWB), met commerciële weerapps als Buienradar en Buienalarm, vreesde dat de verandering zou leiden tot oneerlijke concurrentie.