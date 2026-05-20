Oekraïne krijgt eerste 3,2 miljard van EU-lening uitbetaald

Samenleving
door anp
woensdag, 20 mei 2026 om 12:20
BRUSSEL (ANP) - Oekraïne krijgt binnenkort de eerste uitbetaling van de EU-lening van 90 miljard, meldt de Europese Commissie. Het gaat om 3,2 miljard euro, dat voor 1 juli wordt uitbetaald.
De EU-leiders werden het in december eens over de lening van 90 miljard aan Oekraïne voor 2026 en 2027. De daadwerkelijke uitbetaling liet echter nog op zich wachten door een blokkade door de destijds Hongaarse premier Viktor Orbán. Zijn opvolger Péter Magyar hief in april de blokkade op.
Met de lening werd voorkomen dat Russische bevroren tegoeden zouden worden gebruikt voor de financiering van Oekraïne. Die optie ligt echter nog altijd op tafel. Onder meer Nederland wil dat nog altijd gekeken wordt naar het gebruik van de tegoeden voor financiering verder in de toekomst. België, waar een groot deel van de bevroren tegoeden vaststaat, is hier fel op tegen.
