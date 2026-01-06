ECONOMIE
KNMI verwacht woensdag in ochtendspits weer hinder door sneeuw

Samenleving
door anp
dinsdag, 06 januari 2026 om 12:10
anp060126121 1
DE BILT (ANP) - Komende nacht en vooral woensdagochtend gaat het vanuit het westen weer sneeuwen. "Met name tijdens de ochtendspits gaat dit hinder opleveren voor het verkeer", verwacht het KNMI. Het meteorologische instituut voorziet "op uitgebreide schaal" sneeuwval. Code geel blijft van kracht in het hele land. Met die code waarschuwt het KNMI mensen voor gladheid op de weg.
Op dinsdag viel de ochtendspits relatief mee, vermoedelijk doordat veel mensen thuiswerken of vrij hebben genomen. In de kustprovincies komen nog enkele winterse buien voor, later op de dag is dat vooral in het noorden van het land het geval. "Op veel plaatsen is het glad door eerder gevallen sneeuw en bevriezing van natte weggedeelten", zegt het KNMI erbij.
Automobilisten stonden maandagochtend door het winterweer en het einde van de kerstvakantie massaal vast. Het was de drukste ochtendspits sinds ruim een jaar.
