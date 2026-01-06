ProRail: opstarten treinverkeer vergt veel moeite

UTRECHT (ANP) - Het kost veel moeite om het NS-treinverkeer weer op te starten na de IT-storing bij het bedrijf. Spoorbeheerder ProRail meldt dat veel treinen op verkeerde plekken staan en dat de vele wisselstoringen de zaak bemoeilijken. Met name rond Amsterdam gaat het nog niet naar behoren, volgens ProRail "door een vervelende samenloop van omstandigheden".

Ten westen van Amsterdam Centraal is sprake van een gaslekkage in de wisselverwarming, aldus de spoorbeheerder. Waar dat lek zich precies bevindt, wordt onderzocht. "Dat is een lastige klus omdat het zoekgebied heel groot is", zegt ProRail. Een woordvoerder kan niet inschatten hoe lang dit nog duurt.

Ten oosten van Amsterdam werkt de wisselverwarming ook niet, omdat die eerder is uitgezet vanwege "projectwerkzaamheden", aldus ProRail. Wanneer dat precies is gebeurd en waarom de verwarming niet is aangezet met het oog op het winterse weer, weet de woordvoerder niet.