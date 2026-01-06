Jetten wil 'komende dagen of weken' besluit over vorm coalitie

Wat Rob Jetten betreft moeten de formerende partijen "de komende dagen of weken de knoop doorhakken" over de manier van samenwerken in een nieuwe coalitie. Dat zegt de D66-leider na zijn eerste gesprek met informateur Rianne Letschert na de kerstvakantie.

D66, VVD en CDA moeten nog besluiten of en welke andere partijen eventueel bij het formatieproces betrokken worden. Ook is het mogelijk dat de drie partijen een minderheidscoalitie vormen. Volgens Jetten hebben beide "voor- en nadelen". Hij voorziet "een open politieke cultuur" bij een minderheidsvariant, "dat vraagt ook veel van een kabinet."

CDA-leider Henri Bontenbal hield voorafgaand aan zijn gesprek met Letschert de voorkeur van zijn partij over een minderheids- of meerderheidscoalitie voor zich: "Dat ga ik aan de onderhandelingstafel vertellen."

Informateur Letschert spreekt woensdag met VVD-leider Dilan Yeşilgöz.