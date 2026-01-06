ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Jetten wil 'komende dagen of weken' besluit over vorm coalitie

Samenleving
door Redactie
dinsdag, 06 januari 2026 om 12:16
bijgewerkt om dinsdag, 06 januari 2026 om 12:59
anp060126123 1
Wat Rob Jetten betreft moeten de formerende partijen "de komende dagen of weken de knoop doorhakken" over de manier van samenwerken in een nieuwe coalitie. Dat zegt de D66-leider na zijn eerste gesprek met informateur Rianne Letschert na de kerstvakantie.
D66, VVD en CDA moeten nog besluiten of en welke andere partijen eventueel bij het formatieproces betrokken worden. Ook is het mogelijk dat de drie partijen een minderheidscoalitie vormen. Volgens Jetten hebben beide "voor- en nadelen". Hij voorziet "een open politieke cultuur" bij een minderheidsvariant, "dat vraagt ook veel van een kabinet."
CDA-leider Henri Bontenbal hield voorafgaand aan zijn gesprek met Letschert de voorkeur van zijn partij over een minderheids- of meerderheidscoalitie voor zich: "Dat ga ik aan de onderhandelingstafel vertellen."
Informateur Letschert spreekt woensdag met VVD-leider Dilan Yeşilgöz.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-52393244

Dit gedrag herken je vooral bij hoogbegaafden

anp050126197 1

Deense premier vreest ‘einde van alles’bij aanval VS op Groenland

256415692_m

“Schansspringers verdacht van ‘penisdoping’: hoe ver gaan ze voor een paar millimeter extra?”

7300269

"Ik ben hersenwetenschapper. Dit zijn vijf tekenen van cognitieve achteruitgang

Image-MEDIUM-2614814

Vorige partner van B&B Vol Liefde-kandidate Eline Veldhuizen werd geliquideerd

gandr-collage

Waarom Trump doet denken aan keizer Wilhelm II

Loading