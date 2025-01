DE BILT (ANP) - Het KNMI heeft opnieuw code geel afgegeven voor dichte mist in het noordoosten en oosten van het land. De waarschuwing geldt tot in de loop van maandagochtend voor de provincies Overijssel, Drenthe en Groningen.

Het KNMI waarschuwt dat het zicht plaatselijk minder dan 200 meter is. Ook kan de mist zich in de avond en nacht nog uitbreiden. De verwachting is dat de mist maandagochtend geleidelijk weer verdwijnt.