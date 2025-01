Hamas: zaterdag worden opnieuw gijzelaars vrijgelaten

GAZA-STAD (ANP/AFP/RTR) - Zaterdag worden opnieuw Israëlische gijzelaars vrijgelaten die vastzitten in de Gazastrook. Dat zei een hoge functionaris van de Palestijnse beweging Hamas zondag tegen persbureau AFP. De Amerikaanse president Joe Biden schreef op X dat er "binnen zeven dagen" nog eens vier Israëlische vrouwen zouden vrijkomen.

"De vrijlating van de tweede groep Israëlische gevangenen zal aankomende zaterdagavond plaatsvinden, op de zevende dag van het staakt-het-vuren", zei de Hamasfunctionaris, die niet zei hoeveel Israëlische en Palestijnse gevangenen die dag worden vrijgelaten.

Volgens Biden worden na de volgende vrijlating van gijzelaars om de zeven dagen steeds minstens drie gijzelaars vrijgelaten. Onder hen zouden ook twee Amerikaanse staatsburgers zijn.

Zondag werden bij het ingaan van het bestand tussen Israël en Hamas de eerste drie vrouwelijke gijzelaars vrijgelaten. In totaal moeten er in de eerste fase van het akkoord 33 Israëlische gijzelaars vrijkomen. In ruil worden bijna 2000 Palestijnse gevangenen vrijgelaten. Het is de bedoeling dat Israël zondag al negentig van hen overdraagt.